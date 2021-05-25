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تعليق الصحة العالمية على تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة مها طلعت مستشارة بمنظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي في مصر مازال يشهد إرتفاع بسيط في الحالات وهو ما يستلزم أخذ الاحتياطات ومادامت الحالات في زيادة فالحذر مطلوب.

وناشدت في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة"صدى البلد، الشعب المصري بالإقبال على اللقاحات، مؤكدة أن اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وتم توفير كميات جيدة وكل اللقاحات تتعامل مع السلالات المتحورة ويجب زيادة حملات التوعية لمواجهة الشائعات حول اللقاح.

وأكدت أنه تمت إجازة 5 لقاحات من جانب الصحة العالمية ويوجد لقاحات أخرى فعالة ولكنها لم تحصل على الإجازة من المنظمة.

وأشارت إلى أن نسب الفاعلية متقاربة بصورة كبيرة بين أنواع اللقاحات مشددة على أن التعدد يأتي لاستيعاب كل الشعوب.

وحول المخاوف من لقاحات بعينها أكدت أن 4 حالات فقط من الحاصلين على لقاح استرازينكا من بين مليون حالة تحدث لهم جلطات وهي حالات نادرة جدا مشيرة إلى ان الآثار الجانبية للقاحات عموما بسيطة جدا ونادرة ولا يوجد سبب علمي لتفضيل لقاح على الآخر.

وعن اللقاح الصيني سينوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر أكدت أنه أعلى في الفاعلية من لقاحات أخرى موجودة وحصل على إجازات وتقديرات جيدة في العديد من الأبحاث وخطوة تصنيعه في مصر جيدة.

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