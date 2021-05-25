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يوسف الحسيني: مصر سادس أكبر اقتصاد على العالم في 2030

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاقتصاد المصري سيصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2030، وفقًا لوكالات الدولية، بسبب النمو الذي حققته مصر قبل أزمة كورونا، معقبًا: "جت كورنا وأثرت على مصر وعلى العالم، بس لم تؤثر علينا بصورة كبيرة.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، المذاع على التلفزيون المصري، مساء الثلاثاء،: "أحسب نفسي على المعارضة، والبعض قد لا يحسبني كذلك، ولكني لست أخواني،..أنا لا أحتقر أي شيء مثل الإخوان". 

ولفت إلى أن مصر هي الدولة رقم واحد في حل القضية الفلسطينية، ولهذا استقبلت القاهرة اتصالات هاتفية من الرئيس الامريكي جو بايدن الذي كان يرفض التواصل مع أي رئيس يتعامل مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

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