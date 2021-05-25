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سيد عيد مديرا فنيا للداخلية في القسم الثاني

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي الداخلية إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى سيد عيد مدرب النصر السابق، بدوري القسم الثاني بالموسم الحالي 2020-2021 .

وجاء قرار التعاقد مع عيد عقب قبول إستقالة محمد يسري المدير الفني السابق للداخلية الذي رحل أمس عقب الخسارة من المريخ بالجولة الـ 24 .

ومن المنتظر تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة.

ويحتل الداخلية المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة بالتساوي مع الترسانة وكوكاكولا .

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