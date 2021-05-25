سيد عيد مديرا فنيا للداخلية في القسم الثاني



قرر مجلس إدارة نادي الداخلية إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى سيد عيد مدرب النصر السابق، بدوري القسم الثاني بالموسم الحالي 2020-2021 .



وجاء قرار التعاقد مع عيد عقب قبول إستقالة محمد يسري المدير الفني السابق للداخلية الذي رحل أمس عقب الخسارة من المريخ بالجولة الـ 24 .



ومن المنتظر تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة.



ويحتل الداخلية المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة بالتساوي مع الترسانة وكوكاكولا .