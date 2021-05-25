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"ملبن مصر".. سمية الخشاب من كواليس أغنية "اوعدك"
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:44 م
مي مرسي
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شاركت الفنان سمية الخشاب صورة جمعتها بالمطرب عمر كمال وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت سمية الخشاب من كواليس تصويى أغنية "اوعدك" وكتبت تعليقا قائله: "اوعدك ملبن مصر".
وتقول كلمات الأغنية: "عمرى في يوم يا حبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقى بعيونك".
وكان عمر كمال قد روج لأغنية "اوعدك" والتي تحمعه بسمية الخشاب من خلال مشاركته البوستر الدعائي لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت سمية الخشاب من كواليس تصويى أغنية "اوعدك" وكتبت تعليقا قائله: "اوعدك ملبن مصر".
وتقول كلمات الأغنية: "عمرى في يوم يا حبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقى بعيونك".
وكان عمر كمال قد روج لأغنية "اوعدك" والتي تحمعه بسمية الخشاب من خلال مشاركته البوستر الدعائي لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
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