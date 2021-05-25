هل ينتقل الفطر الأسود من شخص إلى أخر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

قالت الدكتورة مها طلعت مستشارة بمنظمة الصحة العالمية إن العالم يجب أن يستعد لأي خطر صحي قادم على غرار كوفيد 19 بعدما كشفت كورونا أزمة في الأنظمة الصحية، موضحة: " عندما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية كان يقصد الاستعداد والتأهب لخطر قادم".



وأضافت في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة"صدى البلد"، أن التحور الهندي موجود وحدث في العديد من الدول منهم 4 دول عربية وما ادى لكثافته في الهند هو عدم الالتزام بالإجراءات بالتزامن مع أعياد ومناسبات وطنية.



وقالت إن الحديث عن الفطر الأسود أو الأبيض أخذ أكثر من حجمه وهي موجودة في البيئات غير النظيفة وتنتقل بالتلامس أو الجروح ولكنها انتهازية وتهاجم الإنسان حال ضعف المناعة ولذلك ارتبطت بكورونا، مشيرة إلى أن الحصول على المضادات الحيوية والكورتيزون لفترة طويلة يؤدي لٌلإصابة بالفطر الأسود ولكن لا داعي للخوف والرعب لأنها لا تنتقل من شخص لشخص.



وأوضحت أن الأبحاث ليست كافية حول منح جرعة ثالثة من اللقاحات وهناك تجارب في أمريكا ولكن لم يتم الحصول على الموافقات النهائية. بعدم تناول أدوية غير ضرورية لأنها تضعف الجهاز المناعي مؤكدة أن المضادات الحيوية ليست فعالة في علاج كورونا.

