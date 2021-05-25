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نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
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هنأت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، خلال زيارتها إلى الجمعية الإفريقية، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك بحضور السفير محمد نصر رئيس الجمعية، والدكتورة آمنة فزاع أمينة رئيسة نادي المرأة الافريقي، بالإضافة إلى حضور وفد من الإتحاد العام للطلاب الأفارقة في مصر.

وأعربت "مرثا" خلال حديثها عن سعادتها بحضور الندوة، مؤكدة على أهمية إقامة لقاءات وزيارات متبادلة لمزيد من التعاون من أجل المجتمع الأفريقي في مصر، متمنيه أن تسود جميع دول القارة بالسلام والخير.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية الشراكة بين الجمعية والجهات التشريعية لاسيما مجلس النواب وإقامة جسور صداقة وشراكة حقيقة، معلنه عن إقامة تعاون مشترك مع الجمعية لمزيد من الخدمات للجاليات الافريقية في مصر.

من جانبها، استعرض السفير محمد نصر، مع النائبة مرثا محروس ومرافقيها، تاريخ الجمعية والرابطة الإفريقية ودورها في دعم حركات التحرر الافريقية في عهد الرئيس عبد الناصر، والعلاقات المصرية الإفريقية عبر التاريخ المعاصر ولجان الجمعية والخدمات التي تقدمها للطلاب والجاليات الافريقية، كما تحدث الأمين العام لاتحاد الطلبة الأفارقة في مصر عن دور مصر في إفريقيا.
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا
نائبة "التنسيقية" تهنئ الجمعية الإفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا

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