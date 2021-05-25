محافظ الفيوم: 25 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا من إجمالي مستهدف مليون ونصف

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تستهدف تطعيم 3 الالاف حالة يوميا في المتوسط، حيث يتم مراجعة المستهدف، وفقًا لخطة محددة تعتمد على رصد معدلات الاقبال.



وأضاف "الإنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الثلاثاء، أن عدد من تلقي اللقاح في المحافظة 25 ألف مواطن من إجمالي عدد سكان 3.8 مليون نسمة مستهدف تطعيم نحو مليون منصف منهم، متوقعًا زيادة نسب التطعيم الفترة القادمة، حيث تشهد معدلات الاقبال اليومية زيادة من 2500-3500 مواطنًا بشكل يومي.



وأشار إلى المحافظة بداية شهر يونيو تزامنًا مع موعد وتوقيت صرف المعاشات، ستوفر أماكن متنقلة لتقلي اللقاح بجوار منافذ صرف المعاشات، لاستهداف عدد اكبر من الفئات الاولى بتلقي اللقاح لتسهيل العملية على المواطنين حيث سيتم التسجيل حينها والتطعيم في ذات الوقت ".



وكشف أن عملية تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة تمضي على قدم وساق، وبدأت المحافظة في تطعيمهم منذ اكثر اسبوعين متوقعًا أن يتم الانتهاء من تطعيم المدرسين الاسبوع القادم قبيل عقد الامتحانات ".

