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عبدالمنعم سعيد: نهر النيل ليس خاصا بالسيادة الإثيوبية.. وتصريحات أديس أبابا لا تليق بدولة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إن نهر النيل ليس موضوع خاص بالسيادة الإثيوبية، ويجب الوصول لاتفاق وآلية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سد النهضة هو ملف الولايات المتحدة الأمريكية وليس ملف بايدن أو ترامب، مشيرا إلى أن التصريحات التي تصدر عن إثيوبيا لا تليق بدولة.

وأشار المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إلى أنه لا يوجد خلاف لمصر مع الشعب الإثيوبي بل إن الشعب الإثيوبي يعاني من مشاكل مع نفسه والعالم.

واختتم، المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، أنه لا بد من الضغط على أديس أبابا والاستمرار في الضغط إلى جانب استخدام الأدوات الدولية التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمة.

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