مكافحة وعلاج الإدمان: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ليس الهدف منه تصفية العاملين

علق عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على موافقة البرلمان على قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، قائلًا "ليس الهدف فصل الموظف أو قطع عيش حد، أو تصفية الموظفين.



وقال "عثمان" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن الموظفين المتعاطين للمخدرات لديهم فرصة كبيرة من أجل العلاج بسرية وبالمجان، ولن يقع تحت طائلة القانون.



وأشار إلى أن هناك حالات كبيرة تعمل في الجهاز الإداري للدولة وتواصلت مع الصندوق من أجل العلاج والتخلص من إدمانهم، موضحًا أن هناك 26 مركز علاجي يقوم بتقديم خدمة العلاج للمدمنين بسرية تامة وبالمجان.



وتابع مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، "نسبة التعاطي في مصر كانت 10% والآن أصبحت أقل من 6%، والترامادول يتصدر أكثر المخدرات إدمانًا".



كشف النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون فصل الموظف المتعاطيين للمخدرات، قائلًا: "الهدف من هذا القانون الحرص والعناية بالشعب المصري أجمع، خاصة وأن هناك بعض الحوادث التي حدثت بسبب المخدرات كانت تأثيرها كبير".



وتابع "محمد"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن البرلمان لم يقوم بإعداد القانون بمفرده، ولكن مع كافة الجهات ذات الشأن للوصول إلى مواد عادلة، مضيفًا أن ليس كل سائقي القطار يتعاطون المخدرات، ولكن البعض يتعاطى مخدرات، مما يؤدي إلى وقوع حوادث تؤثر على العشرات من المصريين.



ولفت إلى أن هناك 6 شهور لصدور اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون، وهذا فرصة لأي موظف يتعاطى المخدرات لكي يتناول العلاج، حرصا على مستقبل أولاده، معقبًا: "خاف على نفسك وأسرتك وأولادك".