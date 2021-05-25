عبدالمنعم سعيد: تنمية غزة خطوة مهمة للأمن القومي المصري (فيديو)

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إن مسارات السلام في الأراضي المحتلة الفلسطينية كانت تأخذ مسارات متقدمة قبل مجيء نتنياهو وترامب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر في حالة إصلاح عميقة، والمنطقة شهدت تغيرات في الفترة الأخيرة.



وأردف أننا في حاجة لمبادرة دولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى الأطراف الفلسطينية الاستعداد لقبول قرار حل الدولتين واختيار سلطة حاكمة واحدة.



وأكد عبدالمنعم سعيد على أن مصر تقوم بدفعة تنموية في فلسطين وكذلك في كل من ليبيا والعراق، مشيرا إلى أن تنمية غزة خطوة مهمة للأمن القومي المصري.

