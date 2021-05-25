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محمد يوسف يشدد على لاعبي بنى سويف بغلق صفحة الفيوم والتركيز في الإعلاميين

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أستانف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية وذلك استعدادا لمواجهة الإعلاميين بالجولة 24 السبت القادم بملعب الإعلاميين بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخلال المران حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين لمطالبتهم بغلق صفحة مباراة الفريق الماضية أمام الفيوم والتعادل السلبي بالمباراة .

وشدد يوسف على لاعبي بنى سويف بضرورة التركيز خلال التدريبات وقبيل المباراة وعدم التهاون فى تنفيذ التعليمات .

ونوه المدير الفنى لبنى سويف على ثقته فى عودة الفريق لتقديم العروض القوية والنتائج الإيجابية .
وشهد المران عودة الثنائى محمود فرج ' كابونجا ' وأحمد عويس ' قمحه ' وذلك بعد تعافيهم من الإصابة .
فيما اشتمل تدريب الفريق على أداء بعض الجمل الخططية واداء تقسيمات فنية قوية .

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