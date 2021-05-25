محمد يوسف يشدد على لاعبي بنى سويف بغلق صفحة الفيوم والتركيز في الإعلاميين

أستانف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية وذلك استعدادا لمواجهة الإعلاميين بالجولة 24 السبت القادم بملعب الإعلاميين بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وخلال المران حرص محمد يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين لمطالبتهم بغلق صفحة مباراة الفريق الماضية أمام الفيوم والتعادل السلبي بالمباراة .



وشدد يوسف على لاعبي بنى سويف بضرورة التركيز خلال التدريبات وقبيل المباراة وعدم التهاون فى تنفيذ التعليمات .



ونوه المدير الفنى لبنى سويف على ثقته فى عودة الفريق لتقديم العروض القوية والنتائج الإيجابية .

وشهد المران عودة الثنائى محمود فرج ' كابونجا ' وأحمد عويس ' قمحه ' وذلك بعد تعافيهم من الإصابة .

فيما اشتمل تدريب الفريق على أداء بعض الجمل الخططية واداء تقسيمات فنية قوية .