التعليم تحدد موقف القصة من امتحانات الثانوية العامة

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" في ضوء ان الامتحانات تعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد".



وقال وزير التربية وللتعليم الدكتور طارق شوقي: القصة مقررة كفن ادبي يدرسها الطالب.. والامتحان سوف يكون نص ادبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.



وأضاف: وفيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لانها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة انها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.



واستكمل: وبالتالي نستنتج من هذا ان القصة والتعبير لم يتم الغائهم كما يشيع البعض وانما قمنا بوضع اسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الاسئلة المستخدمة.



وقال الوزير: ننصح الطلاب باعادة النظر في الامتحان واجاباته عند نشره يوم الاحد القادم ان شاء الله للتعرف على هذه النوعية من الاسئلة.

