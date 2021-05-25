محافظ الشرقية: تطعيم 215 ألف مواطن من إجمالي 7.7 مليون مواطن

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا يسير بشكل وصفه بـ "المعقول"، مشيرًا إلى أنه حتى الان قد تم تلقيح نحو 215 ألف مواطن من أبناء المحافظة.



وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن متوسط الاقبال اليومي كان يتراوح ما بين 200-300 مواطن بشكل يومي في بداية الامر، قبل الدفع بعدد من المراكز للقيام بالتوعية والتطعيم، حتى وصل العدد إلى 8000-9000 الالاف مواطن في اليوم، معقبًا: " الامور في محافظة الشرقية تسير بصورة جيدة، واليوم بدأنا تطعيم المعلمين وكان الاقبال جيدًا من قبلهم".



وأوضح أن تطعيم الجامعات يتم من خلالها، لكن تطعيم المعلمين الذي بدأ المعني به بالأساس المعلمين الذين سيشرفون على إمتحانات الثانوية العامة، حيث جرى تطعيم نحو 1315 معلمًا على مستوى المحافظة، وسيتم الاستمرار تباعًا خلال الايام القادمة، حيث أتاحت وزارة الصحة 12700 جرعة لمعلمي الثانوية العامة".



وأشار إلى أن المحافظة انتهت من تطعيم 215 ألف من إجمالي عدد سكان رسمي يبلغ 7.7 مليون مواطن متابعًا: " نسبة الاقبال تحسنت كثيرًا، وهذا يعبر على زيادة الوعي والاقبال".

