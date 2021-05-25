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طارق شوقي: الامتحان التجريبي ليس له علاقة بامتحانات نهاية العام للثانوية العامة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "استهدفنا تقديم نموذج للامتحانات للطلاب وإعطاء لمحة لهم من خلال الامتحانات التجريبية للثانوية العامة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الامتحان التجريبي ليس له أي علاقة بامتحان نهاية العام، وليس مقياسًا له، وإنما هو عبارة عن نموذج استرشادي، مؤكدًا أن الوقت سيكون متوافقًا مع الأسئلة في امتحانات نهاية العام.

وأشار إلى أنه سيتم نشر جميع نماذج الامتحانات التجريبية على موقع الوزرارة يوم السبت المقبل.

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