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أحمد ناصر حكما لمباراة بورفؤاد و أبو شحاته في القسم الثالث
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:53 م
محمود أبو الليل
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يدير الحكم أحمد ناصر مباراة بورفؤاد و مركز شباب أبو شحاته في أبرز مباريات المجموعة السابعة بدوري الدرجة الثالثة والمقرر انطلاقها في الرابعة عصر غدا الاربعاء، على ملعب بورفؤاد ببورسعيد.
ويعاون أحمد ناصر في إدارة مباراة بورفؤاد و مركز أبو شحاتة الثنائي أكرم توفيق و امين كالا من منطقة السويس.
وجدير بالذكر، أن فريق بورفؤاد يتصدر المجموعة برصيد 48 نقطة أما مركز شباب أبو شحاتة يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
ويعاون أحمد ناصر في إدارة مباراة بورفؤاد و مركز أبو شحاتة الثنائي أكرم توفيق و امين كالا من منطقة السويس.
وجدير بالذكر، أن فريق بورفؤاد يتصدر المجموعة برصيد 48 نقطة أما مركز شباب أبو شحاتة يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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