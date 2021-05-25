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أحمد ناصر حكما لمباراة بورفؤاد و أبو شحاته في القسم الثالث

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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يدير الحكم أحمد ناصر مباراة بورفؤاد و مركز شباب أبو شحاته في أبرز مباريات المجموعة السابعة بدوري الدرجة الثالثة والمقرر انطلاقها في الرابعة عصر غدا الاربعاء، على ملعب بورفؤاد ببورسعيد.

ويعاون أحمد ناصر في إدارة مباراة بورفؤاد و مركز أبو شحاتة الثنائي أكرم توفيق و امين كالا من منطقة السويس.
وجدير بالذكر، أن فريق بورفؤاد يتصدر المجموعة برصيد 48 نقطة أما مركز شباب أبو شحاتة يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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