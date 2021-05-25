صندوق النقد الدولي يستعد لتمويل مصر بـ 1.6 مليار دولار

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب إئتماني مشروط.





وقال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق يحتاج لموافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على حوالي 1.6 مليار دولار.





وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلا إضافيا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.





يقول الصندوق إنه استكمل مراجعة ثانية ونهائية لترتيب ائتماني مشروط لمصر مدته 12 شهرا ويقول إنه ينبغي لمصر أن تعمق وتوسع إصلاحات هيكلية.





يذكر أن الحكومة المصرية وفي ظل أزمة كورونا قد لجأت للاقتراض من صندوق النقد الولي مبلغ 2.77 مليار دولار وفق آلية التمويل السريع و 5.2 وفق آلية الاستعداد الائتماني، وعليه ليصل إجمالي قيمة التمويل إلى 8 مليار دولار.