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التعليم ترد رسميًا على مشكلة امتحان الألماني للثانوية العامة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان صحفي للرد على الامتحان التجريبي للغة "الالمانية" كلغة ثانية يوم الاحد ٢٣ مايو ٢٠٢٠. 

وقالت وزارة التربية والتعليم: بعد التشاور مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقييم، فقد استقر الرأى على ان الإمتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الإمتحان بالنسبه للغات الاجنبيه الثانية (الفرنسية والايطالية والاسبانية والإنجليزية ) وكذلك يتفق مع الإطار المرجعى الاوروبى بالنسبه للغات الثانية. 

واستكملت الوزارة: ومن الجدير بالذكر، والهام جدًا، العلم أنه "تم استخدام نفس الاسئله" التى سبق استخدامها في إمتحانات الصف الاول والثانى الثانوى فى الاعوام السابقه وبالتالي فهى ليست جديده على الطلاب.

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