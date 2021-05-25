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موسيماني يحسم مصير معاري الأهلي بعد السوبر الأفريقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تحديد مصير لاعبي المارد الأحمر المعاريين بعد عقد جلسة خاصة مع مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.

 

مصير معاري الأهلي في الموسم الجديد

 

من جانبه قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقد جلسة خاصة مع مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عقب نهاية مواجهة كأس السوبر الافريقي.

 

وتتطلع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لحسم موقف المُعارين من العودة لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خاصة أن هناك لاعبين تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وشهدت الفترة الماضية تألق أحمد عبد القادر "حمدي" لاعب سموحة وعمار حمدي "الاتحاد السكندري" وعمرو جمال "طلائع الجيش" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا" وهم لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

 

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبلة.

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