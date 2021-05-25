إضراب لاعبو سمالوط بسبب تاخر المستحقات



وعلم مراسل الفجر، بأن لاعبي فريق مركز شباب سمالوط، لم يحصلوا علي مستحقاتهم من شهر يناير الماضي، مما أدى إلى أن اللاعبين لم يتواجدوا في تدريب اليوم.



ويحتل فريق مركز شباب سمالوط، المركز التاسع برصيد 20 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في مثلهم، وتلقي الهزيمه في 9 مباريات.

قام لاعبي فريق مركز شباب سمالوط، بعمل إضراب، بعدم المشاركه في تدريب اليوم، استعدادا للقاء القوصية القادم بدوري القسم الثالث، وذلك بسبب تاخر مستحقات اللاعبين.