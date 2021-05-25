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تهنئة خاصة من الرئيس الألماني إلى فليك بسبب توليه تدريب المنتخب

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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هنأ فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني هانزي فليك بمناسبة تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الألماني لكرة القدم خلفا ليوأخيم لوف بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في الصيف المقبل وتمنى له النجاح.

وبحسب بيان للمكتب الرئاسي، فإن الرئيس كتب إلى فليك قائلا:" أهنئك من كل قلبي على مهمتكم الجديدة كمدير فني للمنتخب الألماني لكرة القدم التي ستتولاها بعد كأس الأمم الأوروبية".

وأضاف شتاينماير:" أتمنى لكم النجاح في التحديات التي أنتم بصددها كما أتمنى لكم أن تتمكنوا ونتمكن نحن جميعا بأول مباراة تحت إدارتكم في استاد ملئ المشجعين".

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم توقيع عقد مع فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، يستمر حتى نهاية يورو 2024.

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فليك بسبب توليه تدريب المنتخب تهنئة خاصة من الرئيس الألماني

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