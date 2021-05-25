الزفين: دبي تقود مرحلة التعافي وتعيد الثقة إلى قطاع الطيران

أكد المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران - الكيان الحكومي الذي يعمل على تكريس مكانة الإمارة بوصفها مركزاً للوجستيات والطيران.. أن دبي تقود مرحلة التعافي وتعيد الثقة إلى قطاع الطيران على مستوى العالم بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة غير مسبوقة بنسبة النمو بالطلب على السفر مقارنة بالعام 2019 نتيجة تسريع عمليات التطعيم وفتح المزيد من المسارات الآمنة بين الدول وتراكم الخبرات التي اكتسبتها السلطات المعنية بتشغيل المطارات في التعامل مع الجائحة وتوفير سفر آمن للمسافرين.





وقال الزفين إن دبي كانت من أوائل المدن التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز ثقة المسافرين وتوفير أفضل الخدمات لهم من خلال الارتقاء بإجراءاتها وتقديم نموذج احترافي حول كيفية التعاطي مع تداعيات كورونا في رسالة إيجابية الى العالم بأن المدينة بكافة مؤسساتها ومرافقها الخدماتية استعدت بشكل كاف لاستقبال زوارها والتمتع بجمال المدينة وسحرها ومرافقها السياحية الفريدة وسط أجواء من الأمن والأمان والاحتياطات الاحترازية الضرورية الخاصة بكوفيد 19 خاصة خلال فترة معرض اكسبو 2020 الذي استعدت دبي له بأبهى حلة لتوفير تجربة شخصية غير مسبوقة من الانبهار لملايين الزوار المتوقع ان يأتوا على دبي خصيصا لمشاهدة هذا الحدث التاريخي.





وعلى هامش مشاركة مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية في معرض المطارات 2021 ، أوضح الزفين أن المطارات وشركات الطيران على أتم الاستعداد لتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين مما يحتم على السلطات الدولية والمحلية المعنية النظر إلى الأمور برؤية مختلفة تضع معايير الاستدامة والابتكار في سلم أولوياتها وتستجيب لتحديات المستقبل والعمل على فتح المزيد من الممرات الآمنة بين الدول والوجهات لتوفير المزيد من الخيارات أمام الملايين من البشر حول العالم التواقين إلى السفر بعد عام من العزلة.





وأكد أن مشاركة 95 شركة عالمية في معرض المطارات الذي يعتبر أول معرض متخصص بالطيران يتم تنظيمه منذ بدء الجائحة هو قرار جريء وهو تصويت عالمي على جهود دبي وترحيبه بما أنجزته حتى الآن على طريق التعافي ليس على مستوى المدينة فحسب وإنما على مستوى العالم أجمع وهو أيضا إشارة إلى أن قطاع الطيران مستعد للتحليق مجدداً.