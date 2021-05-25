" الإمارات للدراسات المصرفية " ينظم ندوة حول استمرار الأعمال بعد مرحلة "كورونا"





استضافت لجنة تمكين المرأة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية و المالية اليوم ندوة افتراضية سلطت الضوء على ضمان استمرار الأعمال و نجاحها بعد مرحلة كوفيد-19 و تغيير السلوكيات من خلال قيام قادة الشركات بإعادة تحديد أولوياتهم.





شاركت في الندوة الافتراضية ، سلمى ساخنيني الرئيس التنفيذي لشركة "آيكون" المتخصصة في تحول الأعمال بعد وباء كوفيد-19 مستقطبة أكثر من 54 من السيدات العاملات في القطاع المالي والمصرفي.





وأكدت الندوة أهمية تبني طرق جديدة في التفكير والاستثمار في القدرات الشخصية لتعزيز الأدوار الحالية و تلبية التوقعات و الطرق المناسبة لبناء علاقات أعمال جديدة عن بعد وخلق قيمة على المدى البعيد.





و قال جمال الجسمي مدير عام المعهد : " كان لوباء كوفيد-19 أثر عميق على حياتنا و لايزال الشركات و الأفراد يبحثون عن حلول للتصدي للعديد من التحديات في قطاعات مختلفة ومن وجهة نظر الأفراد والشركات يتعين علينا الآن تعزيز المرونة للحفاظ على الاستدامة في المدى البعيد .. لافتا إلى أن الندوة سلطت الضوء على التغيرات السلوكية لدى الناس وأهمية إعادة تحديد الأولويات لضبط التوقعات.





وأضاف : " كلنا ثقة بأن المشاركين من القطاع المصرفي حققوا استفادة كبيرة من هذه الندوة و نحن في المعهد نأمل أن نواصل مثل هذه المبادرات للمساهمة في تشكيل مجتمع ممكن ومتماسك ومجهز بالموارد الضرورية للعمل في الأوضاع الجديدة التي فرضها الوباء ونؤمن بأن مثل تلك المبادرات تساهم في تطوير قدرات العاملين والعاملات في القطاع المصرفي والمالي".