كاهن يكشف تفاصيل وفاة الأنبا سلوانس والوضع الوبائي في الأديرة

قال القس شنودة راتب، كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، تعليقا على رحيل الأنبا سلوانس، رئيس دير الأنبا باخوميوس، إنه لا صحة لوجود زيادة في إصابة الرهبان بالأديرة بالفيروس، مشددا على أن الإصابة انتقلت بسبب الاحتكاك اليومي مع المواطنين.





وأضاف "راتب"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الدير اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأسقف الراحل كان على قدر من الوعي والثقافة حيث أنه في الأصل صيدلي، وكافة الآباء اتبعوا الإجراءات، مبينًا أنه بالرغم من أن الدير أغلق أبوابه في الموجة الثالثة أمام استقبال أبناء الشعب لكن بعض العمال والخدام المتوافدين عليه تسببوا في الاصابات التي نجم عنها وفاة الأنبا سلوان.



