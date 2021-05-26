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رد عاجل من وزير التعليم على تصريحات "شاومينج" بشأن تسريب الامتحانات

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:08 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية للمدارس الخاصة والحكومية والدولية ستكون في المنازل.

وأعلن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اجتماع مع وزارة التعليم العالي الأسبوع المقبل لبحث أمور التنسيق، متابعًا: "جاهزون تأمين الامتحانات من أي مشاكل سواء انقطاع الكهرباء أو شبكات الإنترنت".

ورد وزير التعليم على تصريح "شاومينج" الذي قال فيه: "الامتحان هيبقى عندنا"، قائلًا: "الميه تكدب الغطاس".

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