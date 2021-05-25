"المتحدة" تكشف عن تفاصيل تكفل الشركة بعلاج الفنان شريف دسوق



علق المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي أن إهتمام الشركه وتكفلها بعلاج الفنان شريف الدسوقي أن الاهتمام ينبثق من إهتمام الرئيس السيسي الاكبر بالحالة ولكن عندما وجدت الشركة إحتياجًا لدعم الحالة قررت الشركة المضي قدمًا في ذلك



وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،:"نحن في الشركة المتحدة أنشانا في إطار تطوير المؤسسة صندوق مخاطر العاملين في الاعلام بوجه عام وليس فقط قاصرًا على العاملين في المتحدة لدعم كل العاملين في مجال الاعلام عندما تكون هناك حالات خطيرة أو تحتاج لذلك الدعم وكل ماكل له علاقة بالمخاطر ليس فقط مخاطر صحية بل كل أنواع المخاطر بها فيها مخاطر العمل "



بالاضافة لفضل الحملات المتحركة التي قامت بها مديرية الصحة والتي نجحت في تحقيق زيادة الوعي ورفع متوسط الاقبال اليومي من 200-300 حالة تطعيم إلى 7 ألالاف -8 الالاف يوميًا:".





إستطرد قائلًا: " عندما وجدنا حالة الفنان شريف الدسوقي درسنا الحالة بواسطة صندوق مخاطر العاملين وبحثنا ماهو المطلوب لدعمها بغية التكفل بهذه الحالة وفقًا لبيان نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي ".



وكشف صالح ان الدعم لكل العاملين بمجال الاعلام ليس فقط ابناء شركة المتحدة قائلًا: " على سبيل المثال قبيل رمضان بثلاثة ايام توفي زميل لنا في شركة برميشين سبورت وهي إحدى شركات المجموعة حيث توفي وهو زوجته تاركًا أربعة أطفال أولاد اصغرهم عمره سنتين وأكبرهم 12 عامًا وكانت حالة صعبة نظرًاُلفقدانهم الاب والام حيث إتخذ قرارًا بتعيين ولي أمرهم بعد وفاة والديهم وهو تعيين عملهم بالشركة وصرف معاش شهري للاطفال فضلًا عن عمل وديعة لكل طفل بمبلغ 500 الف جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه حتى يكون بوسع الوديعة بتكفل مصروفاتهم حتى إستكمال حياتهم وهذا فقط نموذج ".



أردف قائلًا: الفنان شريف دسوقي ليس من العاملين في المجموعة وكان لابد من دعمه بقدر مايمكن تقديمه لكن في النهاية أحد العاملين في مهنة الاعلام ".



