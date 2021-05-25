Advertisements

"المتحدة" تكشف عن تفاصيل تكفل الشركة بعلاج الفنان شريف دسوق

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

علق المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي أن إهتمام الشركه وتكفلها بعلاج الفنان شريف الدسوقي أن الاهتمام ينبثق من إهتمام الرئيس السيسي الاكبر بالحالة ولكن عندما وجدت الشركة إحتياجًا لدعم الحالة قررت الشركة المضي قدمًا في ذلك

وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،:"نحن في الشركة المتحدة أنشانا في إطار تطوير المؤسسة صندوق مخاطر العاملين في الاعلام بوجه عام وليس فقط قاصرًا على العاملين في المتحدة لدعم كل العاملين في مجال الاعلام عندما تكون هناك حالات خطيرة أو تحتاج لذلك الدعم وكل ماكل له علاقة بالمخاطر ليس فقط مخاطر صحية بل كل أنواع المخاطر بها فيها مخاطر العمل "

بالاضافة لفضل الحملات المتحركة التي قامت بها مديرية الصحة والتي نجحت في تحقيق زيادة الوعي ورفع متوسط الاقبال اليومي من 200-300 حالة تطعيم إلى 7 ألالاف -8 الالاف يوميًا:".


إستطرد قائلًا: " عندما وجدنا حالة الفنان شريف الدسوقي درسنا الحالة بواسطة صندوق مخاطر العاملين وبحثنا ماهو المطلوب لدعمها بغية التكفل بهذه الحالة وفقًا لبيان نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي ".

وكشف صالح ان الدعم لكل العاملين بمجال الاعلام ليس فقط ابناء شركة المتحدة قائلًا: " على سبيل المثال قبيل رمضان بثلاثة ايام توفي زميل لنا في شركة برميشين سبورت وهي إحدى شركات المجموعة حيث توفي وهو زوجته تاركًا أربعة أطفال أولاد اصغرهم عمره سنتين وأكبرهم 12 عامًا وكانت حالة صعبة نظرًاُلفقدانهم الاب والام حيث إتخذ قرارًا بتعيين ولي أمرهم بعد وفاة والديهم وهو تعيين عملهم بالشركة وصرف معاش شهري للاطفال فضلًا عن عمل وديعة لكل طفل بمبلغ 500 الف جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه حتى يكون بوسع الوديعة بتكفل مصروفاتهم حتى إستكمال حياتهم وهذا فقط نموذج ".

أردف قائلًا: الفنان شريف دسوقي ليس من العاملين في المجموعة وكان لابد من دعمه بقدر مايمكن تقديمه لكن في النهاية أحد العاملين في مهنة الاعلام ".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 15 ساعة

رامي رضوان يكشف عن كيف أخفوا خبر وفاة سمير غانم على دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم سيراميكا كليوباترا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمات النادي

منذ ساعة الا ربع

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ ساعة الا ربع

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

08:18 م

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

12:21 ص

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»