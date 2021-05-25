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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحور محمد أنور السادات

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال التطوير الجارية بمحور محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال خلال المسافة الواقعة بين شارع المحولات وشارع عثمان محرم.

وتابع محافظ الجيزة خلال الجولة أعمال الرصف الجارية بعدد من قطاعات الشارع، موجهاً الشركات القائمة على الأعمال بسرعة الإنتهاء من تركيب الأعمدة وكشافات الإنارة ورفع المخلفات أولاً بأول وطلاء واجهات العقارات على جانبى المحور.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة بالمحافظة من خلال إنشاء محاور جديدة تساهم فى احداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التى تنفذها الدولة .

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