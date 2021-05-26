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رئيس جامعة القاهرة: دخلنا الثورة الصناعية الرابعة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:53 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط: "بدأت الدراسة بالفعل في الكلية، وجهزنا 20 معملًا في مختلف التخصصات، خاصة أن جامعة القاهرة تعمل على التحول إلى الجيل الرابع الذي يعتمد على التخصصات المتعددة".

وتابع "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن جامعات الجيل الثالث تعتمد على التخصصات البينية، معقبًا: "جامعة القاهرة دخلت الثورة الصناعية الرابعة بإنشاء كلية النانو تكنولوجي".

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن المؤسسات التي ترصدها جهات البحث الأجنبية، أكدت أن مصر تقدمت 55 مركزًا في الذكاء الصناعي بسبب إنشاء كلية الذكاء الصناعي بجامعة القاهرة، وأسباب أخرى.

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