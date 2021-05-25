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أول تعليق من صديق الفنان شريف الدسوقي على حالته المعنوية بعد بتر ساقه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إسلام صلاح، صديق الفنان شريف الدسوقي، إن حالة الفنان شريف الدسوقي مستقرة، مشيرًا إلى أن عملية بتر ساقه تمت بشكل طبيعي وكانت نتيجة لتطورات إصابته بمرض السكري.

وأضاف "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء تعليقًا على حالته النفسية بعد بتر ساقه: "مفيش اعتراض على أمر الله".

وتابع "ما يحتاج إليه الآن هو الدعاء لأنه في أمس الحاجة إليه، والتاريخ المرضي له بسبب إصابته بمرض السكر هو الذي أوصله إلى هذه الحالة".

من جانبه وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي وتوجيهه إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن حالة الفنان شريف الدسوقي المعنوية مستقرة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لأن ما حدث يؤكد تقدير القيادة السياسية للفنان المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه الشركة المتحدة بتكفل علاج الفنان شريف الدسوقي، مستطردًا "بطمئن كل الجمهور على حالته الصحية، وكان دايما يقول أنا كويس وعندما حدث لقدمه نزيف وجبناه هنا، وبعدها عاد إلى الإسكندرية وقام فناني الإسكندرية بدرية طلبة ومصطفى أبو سريع يقنعوه أنه لازم يدخل المستشفى وبالفعل دخل وقام بإجراء العملية الجراحية وحالته حاليًا مستقرة".

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