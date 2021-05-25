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الجونة يفوز على الاتحاد السكندرى فى عقر داره بهدف دون رد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 

سجل عمر السعيد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 37 من ضربة جزاء . 

وبذلك يرتفع رصيد الجونه إلى 30 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 31 نقطة .

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى باحدى الهجمات للجونه التى جاء منها ضربة الجزاء  فى الدقيقة 37وتصدى لها عمر السعيد وسجل منها الهدف الأول للجونه وألغى جهاد جريشة هدفا لر ماريو مهاجم الاتحاد السكندرى بدعوى التسلل لينتهى الشوط الأول بتقدم الجونه بهدف دون رد. 

وفى الشوط الثاني كثف الاتحاد السكندرى من هجماته على مرمى الجونه الذى لجأ للتكتل الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.


وافسد إسلام طارق حارس الجونه وخط دفاعه هجمات الاتحاد السكندرى لتنتهى المباراة بفوز الجونه بهدف دون رد .

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