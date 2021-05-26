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بعد تمدد منخفض الهند الموسمي.. كيف ستبدو حالة الطقس في مصر؟

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الأيام المقبلة، إذ يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد أن منخفض الهند الموسمى بدأ بالتمدد.

ما هو منخفض الهند الموسمي؟
وأوضحت الهيئة أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم، يؤثر على ثلاث قارات هي: آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا في التكوين على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر، ويتلاشى تماما في أكتوبر.

ويلعب هذا المنخفض دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران 50 درجة مئوية أغلب الصيف، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل قيم ضغط جوي منخفضة تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام، تتعرض مصر لارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء 26 مايو 2021، حتى يوم الاثنين 31 مايو 2021، على النحو التالي:

يوم الأربعاء 26 مايو 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

يوم الخميس 27 مايو 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 28 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم السبت 29 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

يوم الأحد 30 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الاثنين 31 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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الكلمات المفتاحية

منخفض الهند الموسمي درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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