وزير التعليم: تطبيق قانون الغش بحذافيره في امتحانات الثانوية النهائية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موقف الوزارة من ظاهرة الغش وقال: نحن لم نعمل على منع الغش اثناء الامتحانات التجريبية لان تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمي وكذلك الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم ان مصلحته في امتحان تجريبي ان يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.



وأضاف في تصريح له عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: اما في الامتحان الرسمي فالامور مختلفة تماما وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الاجهزة الامنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة افعاله.

