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تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يبحث المجلس الجديد المكلف بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

 

تطور ملف فرجاني ساسي في الزمالك

 

ووضع المجلس الجديد المكلف بإدارة مهام نادي الزمالك، أولوية تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض على رأس جدول أعماله.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المجلس الجديد سيبدأ خلال الفترة المقبلة التفاوض مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لتمديد عقده بما يتوافق مع إمكانيات النادي.

 

وأوضح المصدر أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،  بالتجديد مع الفريق الأبيض ولكن لابد في البداية من التحقق في حقيقة توقيعه لأحد الفرق الآخرى.

 

وأتم المصدر موضحا أن فرجاني ساسي طلب من المجلس الجديد الحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، لتوقيع العقود، وهو الأمر الذي يبحث مجلس حسين لبيب تخفيضه خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

 

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