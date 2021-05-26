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خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:42 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قال الدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن هناك تحسنًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بإقليم شرق المتوسط.

وأضاف "هوتن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من الصعب الحكم على انتقال فيروس كورونا المتحور بالهند إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن جميع بروتوكولات علاج كورونا في العديد من الدول نجحت في إنقاذ وشفاء الكثير من المصابين بالفيروس، متابعًا: "حتى الآن لا يوجد لدينا أمل في ظهور علاج لفيروس كورونا في المستقبل القريب".

وأوضح أن الهدف من التطعيم بلقاح كورونا تقليل أعداد الوفيات بالفيروس وخفض عدد المصابين المحتاجين لدخول مستشفيات، منوهًا بأنه ليس من اختصاص منظمة الصحة العالمية التدخل في توزيع لقاح كرونا للدول بطريقة عادلة، ولكن تعمل على المساعدة.

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كورونا تقليل الوفيات بوابة الفجر الفجر

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