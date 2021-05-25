تصريحات سولشاير قبل مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

صرح أولي جونار سولشاير المديرالفني لمانشستر يونايتد، بأن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم المرتقب أمام فياريال غداً الأربعاء يجب أن يكون بالنسبة لفريقه حجر الأساس "من أجل مستقبل أفضل".





وقال المدرب النرويجي في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "هذه ليالي كبيرة بالنسبة لنا".





وأضاف "يجب أن يكون هذا النهائي حجر الأساس لمستقبل أفضل. إنه مستقبل مشرق، لأن هذا الفريق شاب وأعدنا بناءه خلال السنوات القليلة الماضية. أتمنى أن تكون هذه بداية لشيء ما".





وإلى جانب بعثة مانشستر يونايتد، التي حطت الإثنين في جدانسك (بولندا)، حيث ستقام المباراة النهائية، سافر أليكس فيرجسون، آخر مدرب يجلب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المان يونايتد.





وفي هذا الصدد، قال سولشاير "السير أليكس معنا ونعلم أن 26 مايو (أيار) هو عيد ميلاد مات بوسبي (المدرب الاسكتلندي السابق الذي كتب تاريخاً كبيراً مع الفريق الإنجليزي)".





وتابع: "عندما يأتي اللاعبون إلى مانشستر يونايتد، يفعلون ذلك للفوز بالألقاب. يقبلون التحدي ليكونوا الأفضل، لأن هذا هو أفضل ناد في العالم، لذلك عليك أن تعرف أنك تلعب تحت ضغط وجودك في يونايتد".





وتحدث سولشاير، الذي يمكنه الفوز بلقبه الأول كمدرب للمان يونايتد، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي كان توج فيه بطلاً مع النادي الإنجليزي كلاعب بنتيجة (2-1) أمام بايرن ميونخ عام 1999 في برشلونة.



