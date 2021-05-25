أعرب دييجو سييوني مدرب أتلتيكو مدريد عن سعادته بالتتويج بطلاً للدوري الإسباني، مؤكداً أن جزءاً من النجاح في هذا الإنجاز يعود إلى لاعبين سابقين في الفريق أيضاً.





وقال سيميوني "بدأنا الموسم مدركين أنه سيكون صعباً ومعقداً وحافلاً بالعقبات. حدث نفس الشيء للفرق الأخرى. عرفنا منذ البداية كيفية التعامل مع الموقف الذي تغير مقارنة بالموسم الماضي، ووصول لاعبين يمتلكون عقلية الفوز. ومن هنا ظهر الشعور بالقدرة على فعل الأمور بالشكل الصائب".





وأوضح أن "هناك إرث سابق بدأ بالتأكيد مع جابي وفيليبي لويس وغودين ودييغو كوستا وميراندا، إنهم أشخاص بدأوا رسم الطريق. وبفضل هذا الإرث، هناك حالة من البحث عن الانتصارات داخل غرف خلع الملابس في الأتلتيكو. نفكر في كل مباراة على حدة".





كما كشف المدرب الأرجنتيني عبر منصة (أمازون برايم فيديو): "استمتع بالأيام الأولى بعد التتويج باللقب. حين يأتي وقت الحصول على البطولة تشعر كما لو أنه كان هناك فراغاً. لكن بمرور الأيام تدرك حجم الإنجاز الذي تحقق".





وتابع "كان شيئاً مهماً وملهماً في عام صعب للغاية على الجميع، أظهرنا أنه يمكن عبر العمل والفخر والانكباب والصبر وعدم الاستسلام والكفاح، الشعور بقيمة كل ما حدث".





كما أشار سيميوني إلى تطور الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد أنه "سعيد للغاية من أجل أشخاص كثيرين. لكن أروع شعور هو حين ترى كل ما بذلته يأتي بثماره. ربما نخسر لأنها لعبة بالطبع. أحياناً تخسر وأحياناً أخرى تفوز، لا عدالة في كرة القدم.

وكان من نصيبنا الفوز".