"الهيئة العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل صناعة أول تابلت متكامل (فيديو)

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق الصناعة المحلية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على توطين الصناعات الدقيقة مثل أجهزة صناعة الحاسب أو التابلت.





وتابع رئيس اللهيئة العربية للتصنيع، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة في الغد ستتفتح خطوط الانتاج الخاصة بصناعة أول تابلت مصري بشكل كامل، وستعمل الهيئة على تعميق المنتج المحلي في التابلت، وتأهيل الكوادر، وتأهيلها لنقل التكنولوجية الخاصة بهذا المجال





هذا، ودشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبوغزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، تحت شعار صنع في مصر.





وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.





وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.



