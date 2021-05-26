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"الهيئة العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل صناعة أول تابلت متكامل (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق الصناعة المحلية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على توطين الصناعات الدقيقة مثل أجهزة صناعة الحاسب أو التابلت.

وتابع رئيس اللهيئة العربية للتصنيع، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الهيئة في الغد ستتفتح خطوط الانتاج الخاصة بصناعة أول تابلت مصري بشكل كامل، وستعمل الهيئة على تعميق المنتج المحلي في التابلت، وتأهيل الكوادر، وتأهيلها لنقل التكنولوجية الخاصة بهذا المجال

هذا، ودشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبوغزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، تحت شعار صنع في مصر.

وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.

وأنشئت الهيئة عام 1975 بالتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات، لبناء قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة والإشراف عليها. في عام 1993، قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة التي بلغت قيمتها حينئذ 1.8 مليار دولار، فصارت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة قرابة 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصنعًا وأسهمًا في مشروعين مشتركين، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.

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