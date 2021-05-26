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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-5-2021

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء،  بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع أصول البنوك المصرية بالخارج إلى أكثر من 20 مليار دولار لأول مرة مقارنة مع 10 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي ومقارنة مع سالب 14 مليار دولار قبل عام 2016.

وسجل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه وفي بنك الإسكندرية.

وفي بنوك العربي الإفريقي والتجاري الدولي والمصري الخليجي والمصرف المتحد سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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