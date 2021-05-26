Advertisements

عمرو يوسف يدعم شريف دسوقي بعد بتر ساقه.. بهذه الطريقة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية أمس الإثنين أسفرت عن بتر قدمه.


ودعم الفنان عمرو يوسف النجم شريف دسوقي من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر قائلا"الف سلامة علي الفنان الرائع شريف الدسوقي ان شاء الله هتقوم بالسلامة و هترجع لحياتك و نجاحاتك".


وكان قد علق الفنان شريف دسوقي بعد إجراء العملية عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».

أخبار تهمك

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم سيراميكا كليوباترا بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 14 ساعة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

الزمالك يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمات النادي

منذ 43 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 15 ساعة

رامي رضوان يكشف عن كيف أخفوا خبر وفاة سمير غانم على دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ 43 دقيقة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

08:18 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

06:36 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»