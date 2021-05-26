عمرو يوسف يدعم شريف دسوقي بعد بتر ساقه.. بهذه الطريقة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية أمس الإثنين أسفرت عن بتر قدمه.





ودعم الفنان عمرو يوسف النجم شريف دسوقي من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر قائلا"الف سلامة علي الفنان الرائع شريف الدسوقي ان شاء الله هتقوم بالسلامة و هترجع لحياتك و نجاحاتك".





وكان قد علق الفنان شريف دسوقي بعد إجراء العملية عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».