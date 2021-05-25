Advertisements
حصيلة الوفيات في البرازيل تتجاوز الـ450 ألف حالة
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:44 م
Advertisements
أعلنت البرازيل، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات 450 ألف حالة، مع تسجيل 2173 حالة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، و73453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه منذ بدء الوباء، توفي 452031 شخصا بسبب الفيروس في البلاد، مع أكثر من 16 مليون حالة إصابة مؤكدة.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من ناحية الإصابات والوفيات عالميا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements