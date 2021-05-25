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حصيلة الوفيات في البرازيل تتجاوز الـ450 ألف حالة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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أعلنت البرازيل، الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات 450 ألف حالة، مع تسجيل 2173 حالة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، و73453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه منذ بدء الوباء، توفي 452031 شخصا بسبب الفيروس في البلاد، مع أكثر من 16 مليون حالة إصابة مؤكدة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من ناحية الإصابات والوفيات عالميا.

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