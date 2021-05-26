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فتح: الهجمات الأخيرة على غزة أعادت القضية الفلسطينية للواجهة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:53 ص
حسين حمايل
حسين حمايل
شيماء حسن
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قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ولكن الثمن كان باهظًا.

وأضاف "حمايل" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" الثلاثاء أن الموقف العربي المساند والداعم للقضية الفلسطينية ساعد على أن يكون هناك موقفًا أمريكيًا.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن الهجوم الأخير على قطاع غزة أسقطت مئات الشهداء الذين وصلوا إلى 57 ألف عائلة مشردة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك موقفا مسئولًا وهناك متابعة حثيثة حتى من بعد الهدنة.

وتابع: "الضرب الأخير لقطاع غزة أظهر إسرائيل على أنه شعب معتدى عليه والمطلوب حاليًا العمل على حل المشكلة والحل يجب أن يكون من خلال مسار سياسي واضح وأن يكون هناك وقفة جدية من أجل القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية العربية الأولى".

واستطرد: "مطلوب العمل لحل القضية الفلسطينية من جذورها، ويجب أن تكون الأموال المخصصة من أجل إعادة إعمار غزة من خلال السلطة"، موجهًا الشكر إلى مصر لبذل جهودها لمحاولات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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قطاع غزه إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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