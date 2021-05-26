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متحدث الزراعة: 25 جنيها زيادة في سعر القمح هذا العام

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد القرش، متحدث الزراعة، إن الدولة قامت برفع سعر القمح هذا العام بقيمة تقدر 25 جنيها، وجودة القمح هي من تحدد السعر المناسب، مشيرًا إلى ان الدولة حريصة على ان يحصل المزارع على أكبر عائد لحاصلاته الزراعية.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تحصل على عينات عشوائية من القمح، للتأكد من خلوه من المبيدات، وكافة الأمراض، وأي شيء قد يؤثر على سلامة المواطن المصري، وهناك تنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية في الدولة في هذا الاطار.

وأضاف متحدث الزراعة، أن الدولة توسعت في زراعة القمح بشكل أكبر هذا العام، في اطار العمل على تقليل الواردات من القمح المستورد.

هذا وقالت شركة "آيكار" الروسية للاستشارات الزراعية في مذكرة أمس الاثنين إن أسعار الصادرات الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد تراجعت الأسبوع الماضي بعد انخفاض الأسعار العالمية في شيكاجو وباريس.

وعادة ما تبدأ روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، الحصاد في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز. وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ربما تزيد صادرات الحبوب في موسم التسويق 202122، الذي يبدأ أول يوليو تموز، رغم أن المحصول أقل، بحسب "رويترز".

وقالت آيكار إن أسعار محصول القمح الروسي الجديد بنسبة بروتين 12.5 بالمئة، للتحميل من موانئ البحر الأسود، كانت عند 260 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، منخفضة 12 دولارا عن الأسبوع السابق.

وقالت سوف-إكون، وهي شركة استشارات أخرى، إن أسعار المحصول القديم انخفضت أيضا، إذ تراجع القمح ثلاثة دولارات إلى 272 دولارا للطن، وهبط الشعير دولارين إلى 248 دولارا للطن.

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