بعد أزمة شريف دسوقي.. "المتحدة": إنشاء صندوق مخاطر لدعم العاملين في مهنة الإعلام

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تدخل الشركة لتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للفنان شريف الدسوقي جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتكفل بعلاجه وتقديم طرف صناعي مناسب بعد بتر ساقه.





وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الشركة فكرت في البدء بإنشاء صندوق لمخاطر العاملين في مهنة الإعلام وهو صندوق عام يتم تمويله من الشركة بحيث يتدخل في الحالات الصعبة والحرجة للعاملين في مهنة الإعلام وليس العاملين في الشركة المتحدة فقط.



