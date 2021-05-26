Advertisements

بعد أزمة شريف دسوقي.. "المتحدة": إنشاء صندوق مخاطر لدعم العاملين في مهنة الإعلام

الأربعاء 26/مايو/2021 - 01:58 ص
شريف دسوقي
شريف دسوقي
شيماء حسن
Advertisements
قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تدخل الشركة لتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للفنان شريف الدسوقي جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتكفل بعلاجه وتقديم طرف صناعي مناسب بعد بتر ساقه.

وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الشركة فكرت في البدء بإنشاء صندوق لمخاطر العاملين في مهنة الإعلام وهو صندوق عام يتم تمويله من الشركة بحيث يتدخل في الحالات الصعبة والحرجة للعاملين في مهنة الإعلام وليس العاملين في الشركة المتحدة فقط.

وتابع المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "هذا جزء من التطوير لإحداث فرق في صناعة الإعلام وجزء منه المسئولية المجتمعية، ورد الجميل، والذي سيتولى التكفل بعدد من الحالات الإنسانية في محاولات لرد الجميل"، مستطردًا "واجبنا تجاه زملائنا والمهنة الوقوف بجوارهم في المواقف الإنسانية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف دسوقي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 8 ساعات

"كانت بتشوف أفلام أجنبي".. تفاصيل مثيرة في واقعة حرق فتاة لوالدها ببولاق الدكرور

منذ 42 دقيقة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات صفقة فينالدوم مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على نتيجة المسحة الأخيرة لدلال عبد العزيز

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 6 ساعات

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ نصف ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

حسام صالح متحدثا باسم المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حملة إعلانية مجانية عن تطوير التلفزيون المصرى

المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حملة إعلانية مجانية لدعم التليفزيون المصري

من بطولة شيماء سيف.. المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع روزناما على إنتاج مسلسل لـ2020

مبادرة المتحدة لدعم صناعة الأوت دور "لافتات الشوارع" في مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي صفوت الشريف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

12:00 ص

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

12:45 ص

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

12:21 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»