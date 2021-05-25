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مجدي عبد الغني يعلق على أزمة ركلات الجزاء في الزمالك

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث مجدي عبد الغني عن مشكلة في الزمالك بسبب ضربات الجزاء المهدرة في الفترة الأخيرة.

 

وأكد خلال برنامجه ملعب البلدوزر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في حيرة شديدة بسبب اللاعب الذي سيقوم بتسديد ركلات الجزاء حيث سبق ووضع محمود علاء في المقدمة قبل أن يستبعده بعد إضاعته ضربة الجزاء في لقاء القمة أمام الأهلي بالدور الأول قبل أن يخصص الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد زيزو لتسديد ضربات الجزاء.

 

وشهدت مباراة الزمالك أمام المصري بالأمس ببطولة الدوري إضاعة بن شرقي لضربة جزاء في الوقت الذي سجل فيه أحمد زيزو الكرة وكان حارس المصري في طريقه للتصدي لها.

 

وشدد على أن كارتيرون استقر على وضع أحمد زيزو في المقدمة لتسجيل ضربات الجزاء بدلًا من أشرف بن شرقي ليكون هو الأول المسئول عن الأمر.

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