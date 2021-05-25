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عاجل.. إصابة نجم سيراميكا كليوباترا بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازهم الفني، قبل خوض مباراة إنبي في مسابقة الدوري العام الممتاز.

 

وقال رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه تم عزل الحارس محمود شكري بعد ثبوت إيجابية عينته، وعلى الفور تم عزل الحارس، تنفيذا للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن حالة شكري مستقرة، ولم تظهر عليه أية أعراض عليه

 

وبلتقي نادي سيراميكا كليوباترا إنبي، مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري العام.

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