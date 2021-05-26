"طبيب": الربط بين الفطر الأسود وسلالة كورونا الهندية غير علمي (فيديو)

كشف الدكتور محمود عمر، مؤسس مركز السموم بقصر العيني، تفاصيل جديدة عن عدوى الفطر الأسود، قائلًا: "الفطر الأسود موجود في كل الناس، وسقوط المناعة نتيجة بعض الأمراض من ضمنها كورونا تصحصح هذا الفطر في الجسد".





وأضاف "عمر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفطر الأسود داخل جسم الإنسان ولكن يتم مقاومته إذا كانت المناعة قوية، وإذا ضعفت بدرجة معينة ينتصر الفطر.





وتابع: "تناول الأدوية والكورتيزون بطريقة عشوائية، مرض السكري، مشاكل في الكلى والكبد، كل هذه الأشياء تعمل على ضعف المناعة ونشاط الفطر".



