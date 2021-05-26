Advertisements

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:00 ص
الفنان شريف دسوقي
الفنان شريف دسوقي
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف دسوقي بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رامي رضوان يكشف عن كيف أخفوا خبر وفاة سمير غانم على دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 6 ساعات

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ ساعة الا ربع

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمات النادي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة نجم سيراميكا كليوباترا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة": السيسي وجّه بعلاج محمود على أيدي كبار أساتذة السمنة

والد الطفلة روميساء: لم استجابة السيسي لعلاج ابنتي (فيديو)

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج سيدة تعاني من سمنة مفرطة على نفقة الدولة

علاج ودعم شهري وترميم المنزل.. كيف تعامل السيسي مع شكوى السيدة عزيزة؟

وزيرة التضامن: تم اعادة بناء منزل السيدة عزيزة وتوفير 2000 جنيه معاش شهري

السيسي يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

08:18 م

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

12:21 ص

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»