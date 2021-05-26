عبد المنعم سعيد: حسن النوايا ظهر من تركيا وقطر منذ بيان العلا



قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إنه منذ بيان العلا تغيرت الإجراءات في التعامل مع قطر وظهرت حسن النوايا من الجانبين القطري والتركي وركزت الاتفاقية على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تركيا مطالبة بالالتزام بمبادئ قانون البحار الدولي إذا ما رغبت في الانخراط في اتفاقيات البحر المتوسط وعلى تركيا أيضا إخراج المرتزقة من ليبيا.



وأضاف أن حديث الرئيس عن جمهورية جديدة يعني القيام بمشروعات تنموية وترجمتها على الواقع المصري فمصر احدثت تغيرات نوعية في التعليم والصحة والتعمير وهذا التغير النوعي أفضل تعريف للجمهورية الجديدة.



وأوضح المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، أن تجديد الريف المصري وتغيير نمط الزراعة يحدث تنمية حقيقية.

