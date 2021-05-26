محمد القرش:3.4 مليون فدان إجمالي المساحة المزروعة قمح هذا العام

قال الدكتور محمد القرش، متحدث الزراعة، إن ما تم توريده من القمح حتى الآن وصل لـ 3 مليون طن، وما رفض لا يزيد عن 3 آلاف طن من إجمالي 3 ملايين طن، وهذا يعني أن نسبة القمح التي رفضت ضئيلة جدًا، مقارنة بجودة الانتاج.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن المزارع المصري يعي أهمية الحفاظ على جودة المنتج، من خلال تطبيق أفضل النظم الزراعية، وهذا ساعد على زيادة الانتاج.



