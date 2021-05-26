Advertisements

بهذه الكلمات.. أحمد فهمي يساند شريف دسوقي في أزمته المرضية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
وجه الفنان أحمد فهمي الدعم للفنان شريف الدسوقي بعد اجراءه عمليه جراحية أدت الي بتر ساقه.


وكتب أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر "‏ألف سلامة على النجم شريف دسوقي إن شاء الله هترجع احسن من الأول.. كلنا معاك وبندعيلك وإن شاء الله هتبقى زي الفل ".



وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه.


وجاء أول تعليق ل شريف دسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

أخبار تهمك

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم سيراميكا كليوباترا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمات النادي

منذ ساعة الا ربع

رامي رضوان يكشف عن كيف أخفوا خبر وفاة سمير غانم على دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

08:18 م

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

12:21 ص

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»