بهذه الكلمات.. أحمد فهمي يساند شريف دسوقي في أزمته المرضية

وجه الفنان أحمد فهمي الدعم للفنان شريف الدسوقي بعد اجراءه عمليه جراحية أدت الي بتر ساقه.





وكتب أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر "‏ألف سلامة على النجم شريف دسوقي إن شاء الله هترجع احسن من الأول.. كلنا معاك وبندعيلك وإن شاء الله هتبقى زي الفل ".







وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه.





وجاء أول تعليق ل شريف دسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".