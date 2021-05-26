الزمالك يصدر بياناً عاجلاً بشأن أزمات النادي

اجتمع مجلس الزمالك المعين مساء اليوم برئاسة حسين لبيب لمدة 5 ساعات بمقر نادي الزمالك وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بشئون النادي.

اجتمع مجلس الزمالك المعين مساء اليوم برئاسة حسين لبيب لمدة 5 ساعات بمقر نادي الزمالك وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بشئون النادي.

وأصدر المجلس بيانا صحفيا عقب الاجتماع أكد فيه أن المجلس خلال اجتماع اليوم فتح جميع الملفات وناقشها باستفاضة منها ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي المحترف في فريق الكرة الأول بالنادي وملف فريق كرة اليد وألعاب الصالات وجميع اللعبات الأخرى.

وأصدر المجلس بيانا صحفيا عقب الاجتماع أكد فيه أن المجلس خلال اجتماع اليوم فتح جميع الملفات وناقشها باستفاضة منها ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي المحترف في فريق الكرة الأول بالنادي وملف فريق كرة اليد وألعاب الصالات وجميع اللعبات الأخرى.

وجدد المجلس تأكيده أنه وضع يده على كل المشاكل وأنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان بشكل واضح عن الحلول لكل هذه الأمور ولكن في نفس الوقت يطمئن الجماهير وأعضاء النادي بأن المجلس سيبذل قصارى جهده خلال هذه الفترة من أجل حل كل المشاكل.

وجدد المجلس تأكيده أنه وضع يده على كل المشاكل وأنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان بشكل واضح عن الحلول لكل هذه الأمور ولكن في نفس الوقت يطمئن الجماهير وأعضاء النادي بأن المجلس سيبذل قصارى جهده خلال هذه الفترة من أجل حل كل المشاكل.